Exploração de trabalhadores. ITM encerra estaleiros da firma HP Constrution

Henrique DE BURGO Após a publicação da reportagem do Contacto a denunciar a situação, a ITM realizou uma ação de fiscalização, em colaboração com a polícia, obrigando ao fecho dos estaleiros e à abertura de um inquérito.

A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) encerrou hoje os estaleiros da empresa HP Constrution, suspeita de explorar trabalhadores recrutados em Portugal, como revelou esta semana o jornal Contacto.

Confrontado ontem com este caso, fonte do Ministério do Trabalho disse à Rádio Latina que o ministro da tutela, Dan Kersch, ordenou uma inspeção à empresa, com patrão português.

A fiscalização feita ontem pela ITM, em colaboração com a polícia, resultou hoje no fecho de estaleiros e abertura de um inquérito, disse esta manhã o diretor da ITM, Marco Boly, à RTL.

A HP Construction é, de resto, uma das empresas que a Rádio Latina tem estado a seguir desde o ano passado numa investigação sobre casos de escravatura moderna no setor da construção no Luxemburgo.

O patrão português já esteve antes na mira da ITM devido a casos anteriores de exploração de mão-de-obra e arrisca uma multa agravada, por reincidência, como explica o diretor da ITM.

Este foi um dos casos que a Rádio Latina abordou no Festival das Migrações, a 28 de fevereiro, com imagens a comprovar as condições precárias de habitação, casos de excesso de horas de trabalho e problemas com contratos dos trabalhadores recrutados em Portugal.



No trabalho de investigação da Rádio Latina foi divulgado que havia casos de trabalhadores que faziam 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira, ou seja, 10 horas a mais por semana, só para pagar a alimentação. À parte disto, eram obrigados a trabalhar todos os sábados para pagar o alojamento, ultrapassando o limite máximo de 48 horas de trabalho por semana.



Presente na conferência, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, demonstrou-se indignado com as imagens e condições de trabalho divulgadas pela Rádio Latina e prometeu acionar a Inspeção do Trabalho e das Minas.



No entanto, a reportagem do Contacto, publicada esta quarta-feira, mostra que afinal, de lá para cá, nada tinha sido feito para proteger os trabalhadores.



