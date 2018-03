Uma caixa multibanco foi assaltada esta madrugada por explosão nas instalações da POST, em Niederanven, Luxemburgo, estando o caso a ser investigado pelas autoridades policiais do país.

Explodiram multibanco em Niederanven

Uma caixa multibanco foi assaltada esta madrugada por explosão nas instalações da POST, em Niederanven, Luxemburgo, estando o caso a ser investigado pelas autoridades policiais do país.

Segundo a polícia grã-ducal, a explosão deu-se por volta das 03:50 desta quarta-feira. Foram colocados explosivos no multibanco situado na parede exterior do edifício, o que acabou por danificar também as instalações dos correios.

Para já, não se sabe ainda se os assaltantes conseguiram levar o dinheiro. Durante uma boa parte do dia, e por precaução, a estrada de acesso ao estacionamento local permaneceu fechada quarta-feira de manhã.

O trânsito local foi desviado pela polícia, enquanto as autoridades reservaram o local para eventual recolha de indícios.

Qualquer informação sobre o caso deve ser comunicada à polícia, através do número de telefone 113.

