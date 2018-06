Homens armados não identificados fizeram explodir este sábado de madrugada uma caixa multibanco, em Heiderscheid, no Luxemburgo, informou a polícia.

Explodiram multibanco em Heiderscheid

O assalto aconteceu entre as 03:00 e as 04:00 de hoje no multibanco instalado no Pall Center, em Heiderscheid.

Foto: John Lamberty

Os ladrões recorreram a gás pressurizado e a violência da detonação atirou a caixa multibanco a cerca de 30 metros de distância.

A explosão provocou ainda estragos numa loja de produtos locais adjacente, "Buttek vum Séi".

O montante roubado não foi ainda determinado.

Os ladrões estão em fuga e a polícia já abriu uma investigação ao caso.

Este é o segundo caso semelhante no Luxemburgo este ano, depois do assalto em março, em Niederanven.

