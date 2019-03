O que distingue um expatriado de um imigrante? Assim à primeira vista, uns viajam com mala de cartão, outros com mala de porão, em business class.

Expatriado ou imigrante, eis a vexante questão

Paula TELO ALVES O que distingue um expatriado de um imigrante? Assim à primeira vista, uns viajam com mala de cartão, outros com mala de porão, em business class.

Não tenho televisão, e teria por isso perdido um programa da RTL em que os jornalistas descobriram os estrangeiros e os filmaram no seu habitat natural, se um amigo luxemburguês não me tem enviado o link, indignado com a taxonomia que distingue entre ‘expat’ e imigrante. Por que razão se chama a uns ‘expat’, valorizando-os, questionava ele, e aos outros, portugueses e de outras nacionalidades, “imigrantes”, depreciando-os? Fui ver.

A reportagem chama-se “Expats zu Lëtzebuerg”, expatriados no Luxemburgo. A abrir, a apresentadora anunciava que no Grão-Ducado vivem 47 por cento de estrangeiros, o que, arredondando, dá quase um em cada dois habitantes. Na capital, há mesmo mais estrangeiros (65 por cento) que nacionais, o que torna mais difícil encontrar um luxemburguês que um imigrante, embora mais fácil do que encontrar casa. Enfim, na categoria de estrangeiros, há muito por onde escolher.

Já os ‘expats’, criaturas de outra cepa, são mais raros: a RTL encontrou dois, um casal de franceses que abriu uma empresa caseira de champanhe na cave e um informático nigeriano. A reportagem mostra-os nas suas atividades diárias: a preparar os filhos para ir para a escola, a comer à mesa com talheres, a conversar com outros amigos “expats”, a ligar à família via skype. O vídeo não o mostra, mas supõe-se que, tal como diz António Franco Alexandre num poema, são “pessoas [que] dormem e acordam e dormem, e fodem nos intervalos” (pardon his French), como de resto os imigrantes, os refugiados e os próprios luxemburgueses.

Há quem adiante a hipótese de que um expatriado vive apenas alguns anos no estrangeiro, para desempenhar uma função limitada no tempo, a mando de uma empresa, mas os franceses da reportagem são o que se chama “empreendedores”, e não se cansam de repetir que querem ficar no Luxemburgo - o que, segundo esta definição, faria deles imigrantes -; enquanto muitos dos portugueses que atravessaram a fronteira a salto sonhavam regressar, mas não consta que se apresentassem como ‘Manuel Silva, expat from Portugal’, ou frequentassem os aborrecidos encontros do InterNations.

Outros sustentam que um imigrante vai para outro país por razões económicas, para conseguir melhores condições de vida, mas os auto-denominados ‘expats’ no Luxemburgo também não vieram propriamente pelas praias.

A BBC debruçou-se sobre a vexata quaestio e concluiu o que parece óbvio: é tudo uma questão de semântica. Quando se fala de expatriados, pensa-se em “elites ricas, educadas, desenvolvidas”. “Os outros são migrantes ou imigrantes”, explica um professor universitário, sublinhando que “provavelmente há mais destes ‘outros’ que pessoas com altos salários, mas ninguém pensa neles, ninguém os estuda”, ou, quando isso acontece, “chamam-lhes migrantes”.



Curiosamente, os autodenominados expatriados, que ocupam cargos mais qualificados e bem pagos, parecem ser menos ameaçadores para os autóctones do que o proverbial mito do imigrante que rouba empregos aos nacionais, os muito cobiçados trabalhos nas limpezas ou nas obras. E quando se fala em controlo de fronteiras, não se pensa em fechar a porta aos ‘expat’, mas sim aos imigrantes e refugiados.

Há dois anos, estava eu em Grand-Oeil-sur-Mer (Olhão, in Portuguese as she is spoken), a comer pacificamente uns filetes de peixe-galo, quando um francês na mesa ao lado meteu conversa. Atraído pelas vantagens fiscais concedidas pelo Estado português aos reformados estrangeiros, pensava mudar-se para o Algarve, deslumbrado com as suas muitas maravilhas, a paz, o peixe e a educação dos nativos serviçais. França estava impossível, “com tantos impostos e imigrantes”, lamentou.

Suponho que também se considerasse expatriado, e lhe escapasse por isso a ironia de querer engrossar a lista de imigrantes noutro país para fugir aos imigrantes do país dele, muitos dos quais são portugueses. Já eu, que nesse dia falara com gosto com marroquinos, ingleses e italianos, senti uma xenofobia aguda em relação ao meu vizinho francês e uma grande vontade de o mandar para a terra dele.

