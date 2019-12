Quando o filho de 16 anos foi agredido com uma faca no centro do Luxemburgo, Laura Silva decidiu lançar uma petição para exigir mais medidas de segurança na capital.

Luxemburgo 4 min.

"Existe a ideia de que o Luxemburgo é um lugar seguro, mas não é bem assim"

Sibila LIND Quando o filho de 16 anos foi agredido com uma faca no centro do Luxemburgo, Laura Silva decidiu lançar uma petição para exigir mais medidas de segurança na capital.

Era sexta-feira, 11 de outubro, e o relógio marcava dez da noite. Quatro rapazes de 16 anos dirigiam-se à estação da Place de L’étoile para apanhar o autocarro quando foram abordados por quatro adultos. Tinham cerca de 20 anos e cara de poucos amigos.

Queriam dinheiro. Ameaçados com facas, os miúdos cederam: um foi obrigado a levantar dinheiro numa caixa de multibanco, os outros deram tudo o que tinham de valor. Um iPod, um portátil, dinheiro e até um casaco que tinha sido comprado há poucas horas.

Videovigilância na capital ajudou a resolver dez casos As câmaras de vigilância foram implantadas em 2007 e distribuídas em alguns bairros da cidade do Luxemburgo, sobretudo na zona do Glacis, bairro da Gare e no centro Aldringen.

Deram tudo, mas mesmo assim dois deles foram agredidos. Um foi esfaqueado na perna, outro socado no rosto com o cabo de uma faca, o que acabaria por causar-lhe um traumatismo facial. Os quatro adolescentes acabaram por fugir. Nessa mesma noite, os agressores atacariam uma mulher no mesmo local.



A segurança é como o cancro, temos de fazer alguma coisa antes de as coisas acontecerem.

Este episódio foi relatado por Laura Silva, mãe do menor que foi esfaqueado. “Se tivesse sido dois centímetros ao lado, ele teria ficado sem perna”, conta a lusodescendente. “Existe a ideia de que o Luxemburgo é um lugar seguro, mas não é bem assim. É porque ninguém diz nada, muitas vezes para não criar medo. Mas se não falarmos, nada muda”, exaspera Laura. “A segurança é como o cancro, temos de fazer alguma coisa antes de as coisas acontecerem”.

Após o incidente com o filho, Laura Silva entrou em contacto com vários órgãos de comunicação - não obteve resposta. Escreveu a vários políticos, entre eles o ministro da Segurança Interna, François Bausch, e a ministra da Justiça, Sam Tamson. Mais uma vez, sem sucesso.

Face ao silêncio, Laura decidiu lançar sozinha uma petição -“Agressions et vols” (“Agressões e roubos”) - no dia 19 de novembro, a exigir melhores condições de segurança na capital: “mais iluminação, mais polícia nas ruas e mais videovigilância”, explica Laura.



Gare. Quando o "inferno" é diário Moradores e comerciantes exigem soluções para a falta de segurança e limpeza do bairro mais movimentado da capital.

Até ao momento, a petição recolheu 872 assinaturas, um número bastante inferior às 4.500 assinaturas necessárias para ser discutida no parlamento. “A vinte dias da petição terminar, estamos longe de atingir o objetivo. Já a petição a pedir que o dia de São Nicolau seja feriado recolheu milhares de assinaturas. As pessoas preferem assinar uma petição para ter um dia livre, do que haver mais segurança na cidade.”, acusa Laura. “Pensam que é o Pai Natal que as vai salvar”.

Para esta mãe de três filhos, a segurança na capital do país tem vindo a deteriorar-se. E as obras não ajudam. “As barreiras dos estaleiros das obras são o ideal para encurralar as pessoas e impedi-las de fugir”. "O incidente com o meu filho não é um caso único. São coisas que estão a acontecer regularmente", aponta a autora da petição.

As barreiras dos estaleiros das obras são o ideal para encurralar as pessoas e impedi-las de fugir.

Apesar de o Luxemburgo ser considerado um dos países mais seguros do mundo, é no entanto o sétimo país da União Europeia onde há mais assaltos. Por cada 100.000 habitantes, há 77 roubos, segundo dados do Eurostat divulgados em outubro deste ano.

Segurança reforçada na Gare com 30 policias Ministro da Segurança Interna diz que o reforço policial já deu frutos.

Só no mês de novembro foram denunciados vários episódios de agressões: na cidade do Luxemburgo, uma mulher que fazia jogging no Parque Vallée de la Pétrusse foi agredida no rosto e obrigada a dar o telemóvel, depois de ter sido ameaçada com uma arma branca. Fora da capital, em Diekirch, uma mulher foi assaltada por três mulheres e, em Esch-sur-Alzette, outra vítima também do sexo feminino foi ameaçada por três homens que lhe levaram dinheiro e o telemóvel.

Os problemas são particularmente preocupantes no bairro da Gare. No mês passado, face ao descontentamento dos moradores, o ministro da Segurança Interna anunciou o aumento de 30 elementos das autoridades no local, entre os quais 20 polícias, oito membros da Polícia Judiciária e dois investigadores.