O avião militar A400M já realizou quatro missões de socorro na Turquia desde que o sismo reduziu a escombros parte do país.

Terramoto

Exército luxemburguês está a participar em missões de socorro na Turquia

Michèle GANTENBEIN O avião militar A400M já realizou quatro missões de socorro na Turquia desde que o sismo reduziu a escombros parte do país.

O Luxemburgo está a participar na ajuda internacional às zonas da Turquia afetadas violentamente pelo terramoto da semana passada. O avião militar A400M já realizou quatro missões de socorro na Turquia desde que o sismo reduziu a escombros parte do país.

Conforme explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Luxemburger Wort esta segunda-feira, as missões do avião militar foram realizadas pela unidade militar belgo-luxemburguesa, inserida na grande missão B-FAST (Belga First Aid and Support Team), de Melsbroek, na Bélgica, para a cidade turca de Adana. Esta cidade fica situada a 170 quilómetros do local onde ocorreu o epicentro do terramoto.

As missões foram realizadas por equipas de militares belgas e luxemburgueses a bordo da aeronave A400M. O exército luxemburguês é parte integrante da unidade A400M e os pilotos e tripulantes luxemburgueses realizam as mesmas missões que os seus colegas belgas, precisou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Pessoal e equipamento médico

Uma equipa médica de emergência foi transportada para a região do terramoto, bem como equipamentos médicos, incluindo um hospital de campanha. Nenhum militar luxemburguês foi destacado para o local. Todas as tripulações regressaram ao Luxemburgo após as missões, detalhou ainda o porta-voz daquele ministério.

CGDIS envia terceiro elemento para a Turquia O sismo que atingiu a Turquia e Síria na semana passada fez mais de 35 mil vítimas mortais, até ao momento.

Desde a semana passada, o Luxemburgo também tem na área do terramoto elementos da sua Equipa de Intervenção Humanitária (HIT) da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), nomeadamente dois especialistas em logística, um dos quais viajou ontem, domingo, para aquela zona. Também um bombeiro voluntário luxemburguês está a ajudar nas missões de socorro desde a semana passada.

O Governo do Grão-Ducado disponibilizou ainda quase um milhão de euros em ajuda humanitária direta logo depois do sismo qeu atingiu a Turquia e a Síria na semana passada.

*Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Paula Santos Ferreira

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.