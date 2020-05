O Luxemburgo vai oferecer cerca de dez milhões de máscaras de proteção contra a propagação do novo coronavírus aos trabalhadores transfronteiriços. A distribuição vai começar na segunda-feira, dia 11 de maio, e vai ser feita pelo Exército luxemburguês.

Exército cria 12 locais de distribuição de máscaras para transfronteiriços

Susy MARTINS

O Exército criou 12 locais de distribuição um pouco por todo o país, que vão estar operacionais a partir de segunda-feira.

Um lote de 50 máscaras cirúrgicas desencartáveis será oferecido a cada trabalhador transfronteiriço, no seguimento da decisão do Governo, tomada a 4 de maio.

Os transfronteiriços vão receber nos próximos dias uma carta que vale de ‘voucher’ e que lhe vai permitir levantar as máscaras num dos 12 locais da sua escolha, segundo um comunicado do Estado-Maior do Exército luxemburguês.

As máscaras só serão entregues mediante apresentação do ‘voucher’ e de um documento de identificação. Para evitar um afluxo excessivo na mesma data, as cartas não vão ser enviadas ao mesmo tempo.

Caso os transfronteiriços não recebam o ‘voucher’ em suas casas até ao dia 24 de maio, terão de dirigir-se ao local de distribuição do Findel ou de Esch-Belval. Estes dois locais ficarão abertos expressamente para esse efeito durante as próximas três semanas.

Os restantes dez encerram no dia 24 de maio.Vão ser distribuídas um total de 10 milhões de máscaras descartáveis durante as próximas duas semanas aos 205.000 transfronteiriços, segundo o Estado-Maior do Exército.

O Luxemburgo irá também proceder à entrega de 50 máscaras aos residentes com mais de 16 anos.



Locais de distribuição de máscaras para transfronteiriços

• Bettembourg, parque de estacionamento Park Merveilleux, Route de Mondorf, L-3260 Bettemburg

• Diekirch, zona industrial ZANO perto da garagem Renault, Fridhaff

• Echternach, parque de estacionamento do festival eLake, CR 378, L-6412 Echternach

• Esch-Belval, parque de estacionamento Square Mile, Boulevard du Jazz, L-4370 Esch/Alzette

• Frisange, Park & Ride, Chaussée Robert Schumann, L-5754 Frisange

• Luxembourg, Park & Ride Lux-Sud Howald, rue In Bouler, L-1350 Luxembourg • Luxembourg, aeroporto parque de estaciomaento E, rue de Trèves, L-2632 Findel

• Mertert, Park & Ride Wasserbillig/Mesenich, L-6617 Mertert

• Steinfort, Park & Ride, rue Collart, L-8414 Steinfort

• Troisvierges, Gare, rue Staedtgen, L-9906 Troisvierges

• Luxembourg, Rotondes, Place des Rotondes, L-2448 Luxembourg

• Luxembourg, funicular Kirchberg, Avenue J.F. Kennedy, L-1115 Luxembourg

• Troisvierges, Gare, rue Staedtgen, L-9906 Troisvierges



