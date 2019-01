Várias ruas vão estar cortadas ao trânsito, segundo informação governamental.

Exercício antiterrorista condiciona circulação em Belval no sábado

Várias ruas vão estar cortadas ao trânsito, segundo informação governamental.

O exercício nacional antiterrorista que se realiza no sábado vai condicionar o trânsito em Esch-Belval, nos arredores da Rockhal e junto ao centro hospitalar Émile Mayrisch, registando-se o encerramento de várias ruas.

Referindo que "o exercício vai desenrolar-se apenas na Rockhal e nos seus arredores", o Governo apresenta uma lista de vias que vão estar fechadas à circulação entre as 7 e as 20:00: "avenue du Rock’n'Roll (acessível a moradores no troço entre a Porte de France e a Rockhal, mas fechada ao trânsito na zona da Rockhal); avenue des Hauts-Fourneaux; avenue des Sidérurgistes e avenue de la Fonte".



Área em que vai ser realizada a simulação do ataque

Por outro lado, não haverá acesso de veículos aos edifícios das referidas ruas e o estacionamento também não será autorizado. Os autocarros 4, 7 e 15 do TICE serão desviados da avenue du Rock'n'Roll, enquanto a rue de l'Arbed "fica reservada aos veículos das forças da ordem e dos serviços de socorro". Um desvio para que o público aceda à parte não encerrada da área será garantido e o acesso à estação ferroviária de Belval-Université irá processar-se pelo centro comercial Belval Plaza.



O comunicado governamental alerta ainda para que, apesar dos ruídos que possam ouvir-se como "tiros, explosões ou gritos", tratando-se de um exercício "com mais de 1.200 participantes, nenhum perigo existirá para o público".



