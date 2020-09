Conheça todas as novidades sobre o arranque do ano letivo, numa entrevista exclusiva de Claude Meisch ao Contacto.

Madalena QUEIRÓS Conheça todas as novidades sobre o arranque do ano letivo, numa entrevista exclusiva de Claude Meisch ao Contacto.

A poucos dias do arranque do ano letivo, Claude Meisch, ministro da Educação luxemburguês revela ao Contacto todas as medidas sanitárias e pedagógicas que serão colocadas em prática nas escolas em 2020/21. Medidas reveladas numa entrevista que será publicada às 10:00 aqui no site do Contacto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.