Os exames do fim do ensino secundário clássico e do secundário geral (técnico e modular) vão começar na terça-feira no Luxemburgo. De acordo com o Ministério da Educação, este ano estão inscritos 3.516 alunos, mais 72 do que no ano passado (3.444).

Exames nacionais vão arrancar na terça-feira com mais alunos

Os exames do fim do ensino secundário clássico e do secundário geral (técnico e modular) vão começar na terça-feira no Luxemburgo. De acordo com o Ministério da Educação, este ano estão inscritos 3.516 alunos, mais 72 do que no ano passado (3.444).

Do total de alunos, 1.986 são raparigas (56,5%) e 1.530 são rapazes (43,5%).

Quanto ao número de inscrições nos principais ramos de ensino, há 1.752 alunos inscritos para fazer os exames do secundário clássico (954 raparigas e 798 rapazes). No secundário geral há 1.737 inscrições (1.023 raparigas e 714 rapazes).



Ainda segundo os dados do Ministério da Educação, há ainda 27 alunos dos cursos noturnos (9 raparigas e 18 rapazes) que se vão apresentar aos exames.



As provas escritas, orais ou práticas serão avaliadas por 1.254 membros de 196 comissões de exame.