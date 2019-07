Cerca de 2.670 alunos passaram nos exames do final do ensino secundário (clássico e geral), sendo que os exames foram feitos por 3.399 candidatos.

Exames do secundário com 78% de aprovação

Susy TEIXEIRA MARTINS Cerca de 2.670 alunos passaram nos exames do final do ensino secundário (clássico e geral), sendo que os exames foram feitos por 3.399 candidatos.

A taxa de sucesso aos exames de fim de ano foi de 78%, semelhante à do ano letivo interior.

Por fileiras de ensino apurou-se que a taxa de sucesso no chamado ‘liceu clássico’ foi de 84%, ou seja, uma queda ligeira de 1% em comparação com o ano anterior (85%). No entanto, 12% dos alunos vão ter uma segunda oportunidade nos exames de setembro e 4% serão forçados a repetir o ano.

No ensino secundário geral (antigo ‘liceu técnico’), a taxa de aprovações foi de 73%, mais 1% do que em 2018. 10% dos alunos chumbaram e os restantes 17% terão uma segunda oportunidade, em setembro.

De referir, ainda, que 114 alunos alcançaram a menção “excelente” (nota superior ou igual a 52 pontos em 60 possíveis). A nota de “excelência” foi obtida quase pela totalidade dos alunos do ensino clássico, já que só 13 alunos do ensino geral é que lá chegaram.