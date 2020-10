Tessy de Nassau criou a marca Human Highness com uma amiga estilista.

Ex-princesa Tessy apresenta coleção na Semana da Moda do Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Tessy de Nassau, ex-mulher do Príncipe Luís do Luxemburgo, abraça um novo desafio no mundo da Moda.

"Quero causar uma boa impressão aos luxemburgueses porque o Grão-Ducado é o meu país do coração. E os meus filhos vão lá estar". Foi assim que Tessy de Nassau, ex-mulher do Príncipe Luís do Luxemburgo, revelou o nervosismo antes da estreia na Semana de Moda do Luxemburgo.

A ex-princesa juntou forças com a amiga e sócia Milli Maier, estilista da Estónia, e criou uma marca de roupa sustentável, a Human Highness.

Aposta sustentável

No Instagram, Tessy de Nassau revelou que esteve em todo o processo de criação da marca, mesmo durante a pandemia de coronavírus. "Milli na Estónia, de onde vem a nossa lã, e eu no Reino Unido, mas conseguimos. Aprendi muito com ela", disse. As peças são feitas à mão e apostam nos tons pastel em bege, cinza ou verde.

"Queríamos peças elegantes e de alta qualidade que capacitassem os super-heróis que as vestem”, garantiu a ex-princesa, afirmando ainda que o fato de ter pertencido à família real não a favoreceu, aliás, pelo contrário. "As pessoas têm medo de mim, ficam impressionadas. Demorou algum tempo até conseguir conhecer e trabalhar com pessoas íncriveis", afirmou Tessy.

