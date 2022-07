A apresentação vai ser feita no âmbito de Esch2022 - Capital Europeia da Cultura.

Dia da Independência

Ex-presidente de Cabo Verde apresenta livro no Luxemburgo

O ex-presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai apresentar o seu livro 'O Albergue Espanhol', esta sexta-feira, às 18h30, na Place Hotel de Ville de Esch-sur-Alzette. A apresentação vai ser feita no âmbito de Esch2022 - Capital Europeia da Cultura.

Meia hora depois, o Grão-Duque Henri junta-se a Jorge Carlos Fonseca para assistir no mesmo local ao concerto da banda multicultural trazida pelo Festival Sete Sóis Sete Luas e visitar a exposição do artista plástico Nelson Neves.

A banda, que inclui dois músicos portugueses e uma vocalista cabo-verdiana, tem depois vários concertos até ao dia 9 de julho em Dudelange, Kayl, Mondercange, Schifflange, Sanem, Esch, Villerupt e Rumelange.

Jorge Carlos Fonseca vai apresentar no sábado uma palestra sobre 'Independência, Democracia e Constituição', no âmbito do 47.° aniversário da Independência de Cabo Verde, às 18h, no Centre Sociétaire (29, rue de Strasbourg), na capital.

Os cabo-verdianos vão ainda festejar o Dia da Independência no domingo, com dois jogos de futebol, no campo sintético de Hamm Benfica (em Hamm), a partir das 14h, entre as seleções de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, nas categorias sénior e sub-21.



Por onde vai andar a banda 7Sóis

Além da apresentação do livro e do concerto, na sexta-feira, há também degustação de sabores de Cabo Verde com a chefe Soayla, que vem da ilha do Maio, também convidada pelo Festival Sete Sois Sete Luas.

A banda Sete Sois vai atuar depois em vários locais do sul do Luxemburgo, acompanhada pela chefe de cozinha Soayla:

- no dia 3 de julho, às 17h no centro de Dudelange;

- no dia 4, às 20h30, no Centro Cultural Schungfabrik, em Kayl;

- no dia 5, às 11h, no espaço "A Bosselesch", em Mondercange;

- no mesmo dia, às 20h, no Centro Cultural "Beim Nëssert", em Bergem também Mondercange.

- no dia 6 a banda vai regressar a Esch para um concerto de solidariedade, às 10h30, no lar de idosos, ‘op der Leier’, da Servior, e às 20h, na Place Grande-Duchesse Charlotte, em Schifflange;

- no dia 7 será a vez de mais dois concertos em Sanem: no Cipa Op Der Waassertrap, pelas 11h, e no Parc Um Belval, às 20h.

- no dia 8 será no espaço l’Arche, às 18h30, na Esplanada Nino Rota, em Villerupt, na França:

- por fim, no dia 9, a banda dá o último concerto em Rumelange, pelas 19h30, Place Grande-Duchesse Charlotte.

