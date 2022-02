Jeannot Krecké e Etienne Schneider ocupam posições de relevo nos conselhos de administração de empresas russas no Grão-Ducado.

Guerra na Ucrânia

Ex-ministros luxemburgueses mantêm silêncio sobre cargos em empresas russas

Yannick HANSEN Jeannot Krecké e Etienne Schneider, ambos ex-ministros da economia, ocupam posições de relevo nos conselhos de administração de empresas russas no Grão-Ducado, o que fez deles o aparente alvo de um apelo da ala juvenil do seu partido social-democrata para que todos os "socialistas" deixem os seus empregos nos conselhos de administração russos.

O papel de Krecké no East-West United Bank e de Schneider na gigante do investimento Sistema é "infeliz", disse esta sexta-feira na rádio o líder parlamentar do LSAP, Yves Cruchten, mas não violou quaisquer diretrizes do partido, um dos três da coligação governamental do país.

Schneider não respondeu a vários pedidos de declarações. Krecké não pôde ser contactado no imediato para comentar o assunto.

Embora o Presidente russo Vladimir Putin tivesse insinuado uma invasão à Ucrânia durante semanas, o ataque nas primeiras horas de quinta-feira chocou a Europa, levando várias figuras políticas, como o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, a abandonar cargos lucrativos nos conselhos de administração das empresas russas.

O regulador financeiro luxemburguês, a Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF), disse na quinta-feira que iria implementar uma primeira ronda de sanções da UE contra a Rússia.

O Grão-Ducado pode desempenhar um papel proeminente para tornar a vida da Rússia mais difícil, dado o seu centro financeiro de grandes dimensões, onde os laços comerciais entre os dois países são profundos.

Esta sexta-feira, a UE vai aprovar outra ronda de sanções, que o Financial Times informou que incluiria o congelamento dos ativos de Putin, bem como a fortuna do seu ministro dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov, juntamente com uma série de medidas mais amplas contra bancos e empresas industriais russas.

As sanções individuais aplicadas pelos EUA pela primeira vez também afetaram uma entidade sediada no Luxemburgo, SB Securities SA, um fundo em liquidação desde o final do ano passado, de acordo com o registo empresarial.

Kiev sob ataque

No segundo dia da guerra, foram registados bombardeamentos nos subúrbios de Kiev, capital da Ucrânia, veículos blindados a chegarem aos arredores da cidade, sirenes de ataque a soar por toda a cidade e autoridades municipais a avisar as pessoas para se refugiarem em abrigos ou estações de metro, informou o Financial Times.

A invasão já matou pelo menos 137 ucranianos, disse na televisão o Presidente Volodymyr Zelenskyy. A Rússia perdeu pelo menos 450 pessoas, disse o secretário de defesa do Reino Unido, Ben Wallace, à BBC, esta sexta-feira. Para além disso, foram mortos 57 civis, segundo o Ministro das Forças Armadas do Reino Unido, James Heappey.

Zelenskyy avisou que o Kremlin o quer morto e o antigo primeiro-ministro luxemburguês, Jean-Claude Juncker, concordou com outros líderes ocidentais quanto ao objetivo do Kremlin: a mudança de regime. "Nunca imaginei que haveria outra guerra desta envergadura na Europa", disse Juncker à estação de rádio pública 100,7.

As empresas luxemburguesas com laços comerciais com a Ucrânia têm-se esforçado por responder, com o gigante siderúrgico ArcelorMittal a reduzir as operações na sua enorme fábrica de aço, em Kryvyi Rih, e os correios do Luxemburgo, Post, a suspender as entregas postais.

A invasão da Rússia também despertou a raiva e o desespero dos cidadãos ucranianos no Luxemburgo, que na quinta-feira organizaram um protesto rápido em resposta aos ataques e vão apelar a sanções mais duras contra a Rússia numa conferência de imprensa no final do dia. Um segundo protesto está marcado para sábado.

Os percursos profissionais de Schneider e Krecké são muito semelhantes. Schneider sucedeu a Krecké como ministro da economia e, em 2020, numa posição administrativa na Sistema. Krecké ocupa também um cargo de direção no East-West United Bank desde 2013.

Nem a Sistema nem o East-West United Bank reagiram ao pedido de comentários.

*Com Yannick Lambert e Douwe Miedema

(Texto originalmente publicado no The Luxembourg Times)

