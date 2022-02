Esta semana, coom o eclodir da guerra na Ucrânia, o papel de Krecké no East-West United Bank e de Schneider na gigante de investimento Sistema foi considerado "infeliz".

Luxemburgo. Ex-ministros Krecké e Schneider demitem-se de cargos em empresas russas

Jeannot Krecké e Etienne Schneider anunciam a sua demissão dos cargos que detinham. Jeannot Krecké era membro do East West United e Etienne Schneider pertencia ao conglomerado russo Sistema.

Esta semana, com o eclodir da guerra na Ucrânia, o papel de Krecké no East-West United Bank e de Schneider na gigante de investimento Sistema foi considerado "infeliz", disse, na sexta-feira, o líder parlamentar do LSAP, Yves Cruchten.

Schneider não respondeu a vários pedidos de declarações e Krecké não pôde ser contactado noesse dia para comentar o assunto.

Este domingo, ambos emitiram um comunicado. "Espera-se que os esforços feitos nos últimos dias para [proteger] os colaboradores dêem frutos. Esperamos que a guerra inaceitável e cruel termine logo", escreveram os ex-ministros da Economia.

"Até esta noite, Jeannot Krecké e eu, apesar de muitas críticas, tentámos cumprir as nossas responsabilidades nos conselhos do East West United Bank e o seu proprietário, a empresa de investimentos Sistema, em benefício de muitos dos funcionários envolvidos e das suas famílias no Luxemburgo. Esperamos que os nossos esforços de estabilização dos últimos dias dêem frutos. Não podemos fazer mais e, portanto, informamos hoje o nosso principal acionista que estamos a ceder as nossas funções ao respetivo Conselho de Administração. Esperamos que a guerra inaceitável e cruel termine em breve e que as pessoas encontrem a paz novamente", lê-se no comunicado assinado por Étienne Schneider e Jeannot Krecké, citado pela RTL.

