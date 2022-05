Bob Leesch acredita que houve uma interpretação incorreta do perfil pretendido para o cargo e garante que nunca quis favorecer o candidato em causa.

Luxemburgo 2 min.

Diekirch

Ex-diretor da polícia suspeito de favorecer familiar diz que houve "mal-entendido"

Sophie HERMES O ex-diretor regional do Norte disse, em tribunal, que nunca quis beneficiar o candidato em causa, que achava ser o mais indicado para o cargo referido, e considera que houve um "mal-entendido" entre os outros membros do júri quanto ao perfil pretendido para a vaga.

Bob Leesch está a ser julgado no Tribunal Distrital de Diekirch por alegadamente ter feito passar um candidato num processo de recrutamento em 2018 e 2019, altura em que era o diretor da polícia regional do Norte. Está acusado de benefício ilegal de outrem, o que constitui uma violação do Artigo 245 do Código Penal e corresponde a uma pena de prisão que pode ir dos seis meses aos cinco anos e a uma multa que pode ir dos 500 aos 125.000 euros.

O caso está relacionado com o preenchimento de uma vaga de funcionário civil do depósito de veículos da polícia (Fourrière). Entre os candidatos estava um homem de quem o arguido é familiar distante. Não só este candidato tinha sido colocado na lista final de dez candidatos pelo então diretor, como este tinha defendido a sua candidatura depois das entrevistas. Quando os três outros membros da comissão que deveria avaliar os candidatos se manifestaram a favor de outro candidato, Bob Leesch terá evocado a sua "escolha direta" para que o "seu" candidato fosse, afinal, o escolhido.

No terceiro dia de julgamento, Leesch apresentou a sua própria versão dos factos, sublinhando perante aos juízes que não nunca quis beneficiar o seu familiar. Todavia, o homem em questão pareceu-lhe o mais indicado para o cargo devido à sua formação, experiência e aos resultados que obteve nos testes.



Arguido diz que não escondeu conhecer o candidato

Diretor da polícia julgado por beneficiar familiar em processo de recrutamento O diretor da polícia regional do Norte está a ser julgado por ter tentado, alegadamente, fazer passar um candidato seu familiar num processo de recrutamento.

Bob Leesch nunca percebeu por que é que os outros membros da comissão tinham escolhido outro candidato, que acabou por ficar com a vaga mas que, de acordo com ele não "se encaixava no perfil pretendido". Para o ex-diretor, a divergência de opiniões pode ser explicada por um eventual "mal-entendido" sobre as caraterísticas procuradas para o cargo.

O arguido tinha assumido que se tratava de uma posição meramente administrativa, como estava descrito no anúncio. Para os outros membros da comissão, o termo "Fourrière" teria sido mais valorizado e, por isso, teriam dado mais valor aos conhecimentos de mecânica.

Bob Leesch explicou, ainda, que na sua perspetiva, era óbvio que conhecia o candidato, até porque tinha visitado o depósito com ele antes das entrevistas e tratava-o pelo primeiro nome. Nesse sentido, não achou necessário especificar novamente a relação que existia entre ambos. De acordo com a lei, o crime de benefício ilegal de outrem não se aplica se a pessoa em causa puser todas as cartas em cima da mesa.

O julgamento continua a 16 de junho com a queixa criminal da acusação.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.