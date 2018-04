O ex-companheiro de Ana Lopes e principal suspeito do homicídio da jovem portuguesa está a ser julgado por alegadas agressões e injúrias à polícia. O português, atualmente em prisão preventiva, é ainda acusado do crime de rebelião.

Luxemburgo 2 min.

Ex-companheiro de Ana Lopes acusado de agressão à polícia

O ex-companheiro de Ana Lopes e principal suspeito do homicídio da jovem portuguesa está a ser julgado por alegadas agressões e injúrias à polícia. O português, atualmente em prisão preventiva, é ainda acusado do crime de rebelião.

O caso é anterior ao homicídio de Ana Lopes, a portuguesa encontrada morta em França dentro do seu próprio carro, em janeiro de 2017. O principal suspeito, o ex-companheiro de 30 anos, foi detido seis meses depois, tendo ficado em prisão preventiva.

O português comparece desde o mês passado em Tribunal, mas no âmbito de um outro processo. O alegado homicida é acusado de agredir e insultar agentes da polícia luxemburguesa e do crime de rebelião.

O incidente teria ocorrido em 31 de janeiro de 2016, um ano antes da morte de Ana Lopes. A polícia, que fazia uma operação stop na rue de Bonnevoie, ordenou ao português que parasse. No carro seguiam também o pai do suspeito, de 50 anos, e um irmão, de 25, que estão igualmente no banco dos réus.

O alegado homicida é acusado de “ter passado com o carro por cima do pé de um polícia e de ter ferido um segundo agente ao abrir a porta do carro, de forma violenta”, disse ao Contacto o porta-voz da Procuradoria, Henri Eippers.

O português, que está em prisão preventiva desde junho de 2017, responde também por injúrias à polícia, acusação que também é feita ao pai e ao irmão. O advogado de defesa pediu a suspensão do julgamento, por questões processuais. A leitura da sentença interlocutória está marcada para 30 de abril, mas não será ainda a decisão final no processo pelas alegadas agressões e injúrias a agentes da polícia, explicou ao Contacto o porta-voz da Procuradoria. Só depois de julgadas as questões processuais é que o Tribunal decidirá se o julgamento vai para a frente.

Já o processo pela morte de Ana Lopes continua em fase de inquérito. O ex-companheiro e principal suspeito do homicídio foi constituído arguido, “mas não foi ainda deduzida acusação”, disse ao Contacto o seu advogado, Philippe Penning.



Ana Lopes, de 25 anos, foi vista pela última vez na noite de 15 de janeiro de 2017, em Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo, onde vivia com a família. O carro da jovem acabaria por ser localizado dois dias depois, completamente destruído, numa zona de terra batida e arvoredo em território francês, em Roussy-le-Village, perto da fronteira com o Luxemburgo. No seu interior, estava um corpo de mulher carbonizado, que os testes realizados confirmaram ser de Ana Lopes.

P.T.A. (com agências)