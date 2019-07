Evelyn e Laura, dois casos de sucesso

Nesse documento, os relatores explicam que embora tenha havido progresso em relação a uma avaliação de 2017, apenas 4 das 14 recomendações foram satisfatoriamente cumpridas. O GRECO lamenta que as declarações de rendimentos dos deputados continuem a ser vagas e, mais ainda, que ‘a regulação do contacto entre os deputados e terceiros seja insuficiente de acordo com as expetativas’.