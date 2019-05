O candidato da ADR considera que há um falso cenário de catástrofe em relação ao clima, mas que é preciso racionalizar o crescimento e as migrações.

Europeias. Fernand Kartheiser é pela "imigração escolhida”

Vão apresentar o vosso programa eleitoral só em luxemburguês?

Escrevemos o programa em luxemburguês, mas será traduzido em várias línguas.

Não acha restritivo só falarem, normalmente, em luxemburguês, quando grande parte das pessoas que cá vivem, mesmo os eleitores, não entendem bem a língua?

Compreendo que um estrangeiro tenha dificuldade em entender que temos, nesse campo, dois objetivos na nossa campanha: o primeiro, é promover o luxemburguês enquanto língua escrita. Há ainda um grande caminho a fazer, entre os luxemburgueses, para promover a língua enquanto língua usada em todos níveis. A publicação de um programa em luxemburguês serve para valorizar o uso da nossa língua. E depois há um segundo objetivo, que é chegar ao máximo de eleitores. Por isso vamos traduzir o nosso programa.

Mas a cultura luxemburguesa não implica também no seu ADN ter três línguas?

É verdade, mas nós consideramos que entre as três línguas que temos, o luxemburguês precisa ainda de ser desenvolvido. Não colocamos em causa o multilinguismo, mas achamos que deve haver uma aposta mais forte no luxemburguês.

Está mais próximo da ideia de uma Europa federal ou de uma Europa mais identitária das nações?

Não creio que os pólos da questão sejam rigorosos. O federalismo de um lado e o nacionalismo do outro é um falso problema. É uma redução que se houve muitas vezes, mas não é verdadeira. O nacionalismo não é o contrário do federalismo. Se não tivermos uma Europa federal isso não significa que tenhamos a Europa dos nacionalismos. A ultrapassagem do nacionalismo não significa também a criação de um federalismo. Estou profundamente convencido que deve haver uma Europa das nações, sem nacionalismo, com Estados-nação que cooperam estreitamente e que formam instituições comuns. Uma tal forma de cooperação é mais sólida a longo prazo. O federalismo é estrangeiro para as pessoas. Não querem uma federação, querem que o seu país coopere com outros. Nós [o ADR] somos europeus convencidos, não identitários, mas não queremos ser governados por centralistas em Bruxelas. Acredito que os portugueses querem permanecer portugueses e cooperar com os outros europeus. No Luxemburgo é igual. Rejeito o federalismo porque danifica a Europa e recuso o nacionalismo, porque é um monstro do passado.

Como é que vê o combate contra as mudanças climáticas na Europa e no mundo?

A título pessoal quero dizer que acho esta discussão irresponsável. Porque ela saiu do campo da ciência para o campo da ideologia. Abusa de uma ciência para impor mudanças económicas irresponsáveis.

Considera que as mudanças climáticas não estão provadas?

Ninguém põe em dúvida que haja mudanças climáticas. Sempre houve, mas aquilo que é feito por movimentos como daquela jovem sueca [Greta Thunberg] é diferente. Deixe-me explicar, porque vejo que está muito espantado [risos].

Se é verdade que há um cenário de catástrofe, não precisamos de ação política e de mudanças estruturais?

Não há um cenário de catástrofe. É uma longa e complicada história e eu gosto das histórias complicadas. Primeiramente, a IPCC [acrónimo em inglês de Intergovernmental Panel on Climate Change], aquele organismo de cientistas da ONU que faz resumos sobre o clima para os políticos, não tem ao seu lado 87% dos cientistas, como se diz. É uma lenda criada há décadas para calar os que não concordam com as suas conclusões. Não é verdade. Todos os anos há mais publicações científicas que discordam dessas conclusões. A IPCC é um organismo político nomeado por critérios políticos e faz um resumo de 20 páginas, supostamente dos estudos existentes, mas escreve um documento político. Não faz um documento científico.

Não será que lê esse resumo com os olhos da ideologia?

Leio com os olhos da ciência, tenho uma formação científica. Tento sempre ler as coisas de mente aberta. O mais possível. Adoro a ciência.

Não acredita que há necessidade de mudanças estruturais para preservar o planeta?

Estou de acordo que devemos largar os combustíveis fósseis. O problema está no detalhe. Como substituir as energias fósseis? Os peritos dizem que as energias alternativas apenas podem contribuir com 14% das necessidades energéticas atuais do planeta. A população mundial e o desenvolvimento entretanto crescem, o que torna as energias alternativas ainda mais insuficientes. Há só uma alternativa aos combustíveis fósseis: a energia nuclear. As pessoas estão de acordo para apostar nisso? É esta a questão.

O ADR defendeu uma posição contra o crescimento pelo crescimento. Isso não é também uma mudança do paradigma económico?

É uma questão de razoabilidade ao longo prazo. Para nós, se não há uma séria reforma da Segurança Social, estamos perante uma bola de neve: precisamos de cada vez mais gente para trabalhar no Luxemburgo para conseguir pagar as reformas. Devemos libertar-nos de um sistema de automatismo de bola de neve. Não somos contra o crescimento económico, mas ele deve ser escolhido e não imposto. Atualmente, temos um sistema de crescimento imposto, não podemos fazer de outra forma que criando novas indústrias, aumentar a população residente, porque estamos num sistema de crescimento forçado.

Na situação atual, para manter o nível de desenvolvimento da Europa e a sustentabilidade da Segurança Social, não está de acordo que os países da UE devem acolher mais imigrantes?

Se tivermos um crescimento livremente escolhido e não imposto, também temos a capacidade de escolher o modelo demográfico. O melhor modelo de crescimento demográfico é o ter uma boa política familiar e é aquele que coloca menos problemas em todos os países do mundo. A imigração pode ser uma riqueza mas é complicada de gerir. A imigração é um problema semelhante ao crescimento: temos uma imigração forçada ou escolhida. Sou pela imigração escolhida: a que tem chances de integração e que responde também às necessidades da população que acolhe.

