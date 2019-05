As eleições europeias têm lugar no próximo domingo, dia 26. 53 mil eleitores escolheram votar por correspondência.

Europeias 2019: Mais de 53 mil eleitores votam por correspondência

Susy TEIXEIRA MARTINS

Há mais eleitores recenseados para as eleições do próximo domingo, no Luxemburgo, do que nas anteriores.

Segundo o Ministério de Estado estão inscritos 284.683 eleitores para estas eleições. São mais 20.000 do que nas anteriores em 2014, sendo que 7.705 têm a nacionalidade portuguesa (10,3%).

O que também subiu foi o número de eleitores que pediram para votar por correspondência. 53.712 pessoas aderiram ao voto correspondência, o que representa 18,9% do eleitorado. Em 2014 eram 5,5% (11.938)

De referir, ainda, que desde das últimas eleições legislativas, que ocorreram em outubro de 2018, não é preciso ter uma razão específica para pedir o voto por correspondência. Qualquer habitante pode fazer esse pedido. Nas últimas legislativas a taxa de votos por correspondência foi de 15,77%.

Para além da lei ter mudado, o facto de estas eleições europeias coincidirem com as férias escolares de Pentecostes é outra razão apontada para justificar a elevada taxa de adesão ao voto por correspondência.

O voto por correspondência tem de chegar ao destino, o mais tardar, até domingo, 26 de maio, sendo que ainda pode ser entregue pessoalmente, o mais tardar até às 14 horas do próprio dias das eleições.