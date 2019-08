É um fenómeno muitas vezes associado aos Estados Unidos, mas também atinge a Europa. O velho continente regista mais de 200 tornados por ano.

Europa é atingida por mais de 200 tornados por ano

Diana ALVES É um fenómeno muitas vezes associado aos Estados Unidos, mas também atinge a Europa. O velho continente regista mais de 200 tornados por ano.

No rescaldo do tornado que sacudiu o sul do Luxemburgo no início do mês, o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) acaba de publicar um artigo com vários dados sobre o fenómeno na Europa.



Um deles diz respeito ao número de tornados registados na Europa todos os anos, que varia entre 200 e 300. Quanto à sua classificação, cerca de 70% são considerados “fracos” (categoria F0 ou F1 na escala de Fujita), 29% “fortes” (F2 ou F3) e 1% atingem uma intensidade considerada violenta (F4 ou F5).

Quanto ao impacto destas ocorrências no continente europeu, 316 pessoas morreram e mais de quatro mil ficaram feridas entre 1950 e 2013 na sequência de tornados que provocaram ainda danos materiais na ordem dos mil milhões de euros.

O sul do Luxemburgo – mais propriamente as comunas de Käerjeng e Pétange – foi atingido por ventos fortes na tarde do dia 9 de agosto. O tornado provocou 19 feridos e destruiu cerca de uma centena de casas.