Europa assina partida de Reino Unido

Telma MIGUEL A 31 de janeiro, a União Europeia terá 27 estados. O Acordo de Saída que será lei garante direitos dos cidadãos para lá do Canal da Mancha e pagamentos do Reino Unido pelo divórcio.

O Acordo de Saída do Reino Unido (RU) foi formalmente assinado esta sexta-feira por Ursula von der Leyen e por Charles Michel, a uma semana de se concretizar a movimentação de deputados e eurocratas britânicos de regresso a casa, e de a separação entre a ilha britânica e o continente europeu se tornar não só geográfica mas também política. Ontem, a comissão de assuntos constitucionais do Parlamento Europeu recomendou a aprovação do documento pelo plenário, que o deverá votar favoravelmente na próxima quarta-feira.

E, ontem também, a Rainha concedeu o selo real ao texto de 600 páginas onde estão estabelecidos os termos do Brexit. Dele fazem parte as garantias dadas aos cidadãos europeus, nomeadamente aos mais de três milhões que habitam na Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia e País de Gales – e que têm sido alvo de grande controvérsia. Aliás, o debate de ontem na comissão de assuntos constitucionais do Parlamento Europeu centrou-se na necessidade de continuarem a ser garantidos, no futuro, os direitos dos cidadãos dos 27 países da UE.

O documento estabelece ainda as obrigações financeiras do RU para com o bloco europeu e os termos em que será feita a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, uma das questões mais espinhosas que ocuparam os negociadores das duas partes. À meia-noite (horário da Europa Central) de 31 de janeiro, o RU deixará definitivamente de fazer parte da União Europeia, após três anos de intensas negociações. O acordo prevê que o RU permanecerá até ao fim de 2020 a fazer parte do mercado comum e da união aduaneira, mas deixará de participar nas decisões políticas.

No acordo prevê-se que o período de transição possa ser alargado, mas o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, já garantiu que não pretende usar essa prerrogativa. A propósito da ocasião solene, o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, escreveu no Twitter que “As coisas vão inevitavelmente mudar, mas a amizade mantém-se. Abrimos um novo capítulo como amigos e aliados e estou ansioso por começarmos a escrever esta nova página juntos”.

Concretizado o Brexit, ainda há um trabalho diplomático e político a fazer pelas duas partes: o de negociar os termos em que o bloco europeu irá estabelecer futuras relações com o seu aliado do lado de lá do Canal da Mancha. O diplomata português João Vale de Almeida será o responsável pela delegação da EU em Londres, tomando posse a 1 de fevereiro. Uma das suas principais missões será auxiliar o processo de transição e as negociações sobre um acordo entre o