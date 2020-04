O Grão-Ducado já atingiu a meta no que respeita ao abandono escolar. O mesmo não se poderá dizer da meta de licenciados, que fica abaixo dos planos do governo para este ano.

Europa 2020. Apesar de baixa taxa de abandono escolar, Luxemburgo está longe da meta em licenciaturas

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo faz parte dos 16 Estados-membros da União Europeia que já atingiram a meta da taxa de abandono escolar para 2020, de jovens entre os 18 e os 24 anos.

De acordo com dados divulgados pelo gabinete europeu de estatísticas Eurostat, referentes a 2019, o Grão-Ducado tinha uma taxa de abandono escolar de 7,2%, abaixo da sua meta de 10% para 2020.

Por género, a taxa de abandono nos rapazes é de 8,9%, superior aos 5,5% verificados nas raparigas.

O Luxemburgo é o nono país com a menor taxa de abandono na União Europeia (UE), numa lista liderada pela Croácia com 3%. Já Portugal tem a sétima mais alta taxa de abandono precoce, 10,6%, ainda acima do seu objetivo de 10% para este ano.

Quanto à meta de licenciados com idades entre os 30 e os 34 anos, o Luxemburgo tem a terceira mais alta taxa da UE, 56,2%, mas ainda assim abaixo da sua meta de 66% para 2020.

O relatório do Eurostat revela que, por cá, há mais licenciadas (57,9%) do que licenciados (54,5%).

O Grão-Ducado continua a fazer parte da lista de nove países que ainda não conseguiram alcançar a meta de conclusão do ensino superior, juntamente com Portugal, que tem 36,2%, abaixo do seu objetivo de 40% traçado para 2020.



