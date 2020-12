Euromilhões com 'jackpot' de 200 milhões de euros na sexta-feira

O segundo prémio do sorteio de sexta-feira do Euromilhões vai ser distribuído por dois apostadores. Um registou o boletim em França, o outro pode tê-lo feito no Luxemburgo, na Suíça ou na Áustria. Os vencedores vão receber, cada um, 841 mil euros. Também um 3° prémio pode ter vindo para o Grão-Ducado.