Eurodeputada Isabel Wiseler-Lima renuncia às funções de vereadora

Manuela PEREIRA A primeira portuguesa eleita para representar o Luxemburgo no Parlamento Europeu demitiu-se do cargo de vereadora, mas fica no conselho comunal da cidade do Luxemburgo.

Isabel Wiseler-Lima (CSV) era vereadora há um ano e meio, mas decidiu renunciar a essas funções no dia seguinte às eleições europeias de 26 de maio, como a própria avançou nessa altura à Rádio Latina.

Isabel Wiseler-Lima renunciou ao cargo de vereadora da cidade do Luxemburgo e já tem substituto. Trata-se de Maurice Bauer, cujo nome já foi aprovado pela secção local do CSV.

A recém-eleita eurodeputada mantém-se ligada à autarquia da capital, permanecendo no conselho comunal (com o pelouro do ambiente), segundo um comunicado da secção da capital do Partido Cristão Social.