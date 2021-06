O português Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o primeiro futebolista da história a atuar em cinco fases finais do Europeu, ao começar como titular a estreia lusa no Euro2020, face à Hungria, em Budapeste.

Cristiano Ronaldo é o primeiro a jogar em cinco Europeus

O português Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o primeiro futebolista da história a atuar em cinco fases finais do Europeu, ao começar como titular a estreia lusa no Euro2020, face à Hungria, em Budapeste.

Dos 17 jogadores com quatro presenças após o Euro2016, o 'capitão' da seleção das 'quinas', de 36 anos, era um dos quatro em atividade, mas o único que tinha sido escolhido para representar a sua seleção na 16.ª edição.

Ao ser escolhido para o primeiro 'onze' português, Ronaldo fez história em Budapeste ao apito inicial, ele que é também o futebolista com mais jogos em fases finais, cumprindo hoje o 22.º, e o 'rei' dos marcadores, com nove golos, para já ainda a par do francês Michel Platini.

O jogador da Juventus esteve em todos os Europeus desde 2004, tal como Zlatan Ibrahimovic, que decidiu regressar à seleção sueca este ano, mas falhou o Euro2020 devido a lesão.

Ibrahimovic, avançado do AC Milan de 39 anos, não vai, assim, poder chegar às cinco fases finais, marco que também não será alcançado pelo guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, de 43 anos, e o avançado alemão Lukas Podolski, de 36, que há muito deixaram as respetivas seleções.

Ainda 'miúdo', com 19 anos, Cristiano Ronaldo foi chamado para o Euro2004 pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, que o utilizou como suplente utilizado nos dois primeiros encontros e o promoveu à titularidade, que não mais perdeu, ao terceiro jogo.

O técnico 'canarinho' voltou a chamá-lo para o Europeu de 2008, ao qual chegou depois de se sagrar campeão europeu de clubes pelo Manchester United e numa altura em que já era mais do que indiscutível no 'onze' luso.

Desta forma, e já jogador do Real Madrid, foi, obviamente, chamado para o Euro2012, por Paulo Bento, e para o Euro2016, por Fernando Santos, que voltou a chamar o agora jogador da 'Juve' para o Euro2020, adiado para 2021 devido á pandemia da covid-19.

A cumprir a quinta participação em fases finais do Europeu, Cristiano Ronaldo só falhou, desde 2004, um dos 23 encontros -- incluindo o de hoje - de Portugal, o desaire com a Suíça (0-2), na terceira jornada da fase de grupos da edição de 2008.

No jogo de hoje, Pepe vai jogar, por seu lado, numa quarta fase final consecutiva, pois não falha nenhuma desde 2008, algo que o suplente João Moutinho também pode vir a conseguir, se, entretanto, foi lançado por Fernando Santos.

