A América Latina tornou-se o epicentro da pandemia e o Brasil é o segundo país com maior registo de casos a seguir aos Estados Unidos.

EUA vão proibir viagens com o Brasil

Os Estados Unidos vão anunciar a interdição de viagens provenientes do Brasil, atualmente um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, indicou este domingo, 24 de maio, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Robert O'Brien.

"Creio que vamos ter uma nova decisão hoje sobre viagens que envolvam o Brasil, como fizemos com o Reino Unido, a Europa e a China, e esperamos que seja temporário", afirmou o responsável, em declarações à CBS.

"Mas, devido à situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo norte-americano", disse O'Brien, numa altura em que os Estados Unidos já registam perto de 100 mil mortes associadas à covid-19.

Os Estados Unidos suspenderam os voos provenientes da China e da maior parte dos países da União Europeia e do Reino Unido, à medida que a pandemia ia alastrando.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 342 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (97.087) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,6 milhões).

O Brasil, com mais de 22 mil mortos e 347 mil casos, é o segundo país do mundo em número de infeções, enquanto a Rússia, que contabiliza 3.388 mortos, é o terceiro, com mais de 335 mil.

