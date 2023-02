Os passageiros do autocarro que circulava na quarta-feira ao início da tarde em Ettelbruck não terão ganho para o susto. Um homem armado com uma faca visível e outras escondidas ameaçou os viajantes dentro do próprio autocarro.

Ninguém ficou ferido e o sujeito foi detido pela polícia pouco depois na estação de Ettelbruck.

A revista policial ao homem revelou que o sujeito tinha várias armas brancas. Consigo trazia quatro facas, duas das quais de cozinha, um cutelo e um canivete de bolso, informou a polícia do Grão-Ducado.

O Ministério Público de Diekirch ordenou a detenção do suspeito que foi, entretanto, presente a um juiz de instrução.