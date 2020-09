A vítima ainda foi transportada para Esch-Sur-Alzette onde acabou por morrer.

Ettelbruck. Uma mulher morreu num incêndio num apartamento

Redação A vítima ainda foi transportada para Esch-Sur-Alzette onde acabou por morrer.

Uma mulher perdeu a vida, no domingo à tarde, na sequência de um incêndio que deflagrou num apartamento em Ettelbruck por razões ainda desconhecidas, de acordo com a polícia.

Cerca das 14:20, um transeunte apercebeu-se do fumo que saia da janela do último andar de um edifício na rua do canal.

Os bombeiros foram chamados e chegaram rapidamente ao local.

Tiveram de forçar a porta do apartamento, onde encontraram uma residente luxemburguesa de 45 anos, gravemente ferida.

Inconsciente, a vítima foi transportada de helicóptero para o hospital em Esch-sur-Alzette, onde acabou por sucumbir vítimas dos seus ferimentos.

A família que morava no andar inferior foi realojada pela autarquia.

Um inquérito foi aberto e será feita uma autopsia para apurar as verdadeiras causas da morte.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.