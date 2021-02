Quem tem mais de 75 anos pode recorrer a este serviço a preço reduzido. Os residentes podem ainda optar pelo serviço minibus 'Bummelbus' que custa dois euros.

Ettelbruck: Táxi a 5 euros entre casa e o centro de vacinação

Henrique DE BURGO Quem tem mais de 75 anos pode recorrer a este serviço a preço reduzido. Os residentes podem ainda optar pelo serviço minibus 'Bummelbus' que custa dois euros.

A comuna de Ettelbruck propõe um serviço de transporte a preço reduzido, entre o domicílio e o centro de vacinação da autarquia, para as pessoas que receberem convites para a segunda fase de vacinação, que arranca no início de março.

Apenas os residentes da comuna com mais de 75 anos que receberem os convites vão poder deslocar-se até ao centro de vacinação de Ettelbruck (rue du Deich) nos 'Taxis Flandel' (tel. 621 888 490 ou 691 589 896) ao preço de 5 euros por trajeto.

Como alternativa, a comuna de Ettelbruck propõe o serviço minibus 'Bummelbus' (tel. 26 80 35 80) a dois euros por trajeto para os seus residentes e das comunas parceiras.

Já quem optar pelo transporte público (que é gratuito), pode chegar ao centro de vacinação através da linha de autocarro 509 (Nordstadbus) e pelo Citybus, com paragem no Centro Hospitalar Neuropsiquiátrico (CHNP).

Bettembourg e Mamer também vão ter transporte gratuito até centros de vacinação As comunas de Bettembourg e de Mamer vão também disponibilizar aos seus residentes um serviço de transporte gratuito até aos centros de vacinação contra a covid-19.

Comunas com transporte gratuito

Na passada semana, as comunas de Diekirch (em parceria com 'Taxi Lopes' - tel. 80 82 33), Bettembourg ('Proxibus' - tel. 26 51 05 76) e Mamer ('Ruffbus' - tel. 2810 831) anunciaram transporte gratuito direto entre domicílio e centros de vacinação, um serviço diferente dos transportes públicos gratuitos.

Com o fim à vista da primeira fase de vacinação (para profissionais de saúde e idosos em lares), a segunda fase vai arrancar no início de março. Os primeiros convites começaram a ser enviados por correio na semana passada e destinam-se numa primeira fase às pessoas com mais de 75 anos e posteriormente aos doentes em tratamento oncológico severo, em processo de transplante de órgãos, com deficiência imunitária ou com trissomia 21.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.