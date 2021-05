Dois dos agressores foram detidos e presentes a um juiz de instrução.

Ettelbruck. Rapaz violentamente agredido por grupo de jovens

Um jovem foi violentamente agredido por quatro indivíduos na segunda-feira ao início da noite na rua Prince Henri, em Ettelbruck, no norte do país. Segundo as autoridades policiais, o caso aconteceu perto de um supermercado por volta das 19:30.

Os quatro suspeitos, também eles jovens, recorreram à violência para roubar o casaco à vítima, um saco com pertences pessoais e um telemóvel.

Pouco tempo depois, dois dos assaltantes foram encontrados no bairro da gare de Ettelbruck. Os jovens foram detidos a pedido do Ministério Público e presentes esta terça de manhã a um juiz de instrução, estando em curso uma investigação.



Num caso semelhante, na semana passada dois jovens foram violentamente agredidos por um grupo de adolescentes numa tentativa de assalto na cidade do Luxemburgo, perto do descampado do Kinnekswiss (parque municipal da capital).

