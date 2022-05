A agressão ocorreu na Av. J.F.Kennedy e polícia lançou um apelo a testemunhas para identificar os jovens, rapazes e raparigas com cerca de 17 anos de idade que fugiram após a agressão.

Caso polícia

Ettelbruck. Mulher gravemente ferida por grupo de 10 adolescentes

Redação A agressão ocorreu na Av. J.F.Kennedy e polícia lançou um apelo a testemunhas para identificar os jovens, rapazes e raparigas com cerca de 17 anos de idade que fugiram após a agressão.

Cerca de uma dezena de adolescentes, rapazes e raparigas agrediram violentamente uma mulher na tarde de quinta-feira, por volta das 15h45, perto de uma estação de serviço na Avenida J.F. Kennedy, em Ettelbruck.



A vítima ficou “gravemente ferida” em resultado do ataque a si direcionado, provocado pelo arremesso “entre outras coisas de uma garrafa de vidro e outros objetos”, como explica a Polícia do Grão-Ducado em comunicado. A mulher sofreu um grave ferimento na cabeça e, depois de ser assistida pelos serviços de emergência no local foi transportada para o hospital.

Após o ataque, os jovens com idades a “rondar os 17 anos”, fugiram em direção à estação de comboio de Ettelbruck, não tendo as autoridades conseguido até agora identifica-los.

Razão pela qual, a polícia lançou já um apelo a testemunhas para encontrar os suspeitos e ajudar à investigação que está a decorrer.

Qualquer informação útil deve ser comunicada para a esquadra da Diekirch/Vianden, através do número de telefone (+352) 244 80 1000 ou por e-mail Police.DIEKIRCHVIANDEN@police.etat.lu.

