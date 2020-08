O acidente que envolveu três viaturas obrigou ao encerramento da estrada do norte durante praticamente duas horas.

Ettelbruck. Acidente "grave" faz dois feridos

O acidente que envolveu três viaturas obrigou ao encerramento da estrada do norte durante praticamente duas horas.

Entre o 12h e a 13h45, a circulação na estrada do norte esteve interrompida, com o engarrafamento a chegar à auto-estrada.

Em causa um acidente violento que envolveu três viaturas e acabou com dois feridos.

De acordo com a RTL, os serviços de emergência foram chamados e estiveram no local com dois carros de desencarceramento, acompanhados pela divisão de trânsito da polícia grã-ducal. Não se sabe porém se as vítimas sofreram ferimentos graves ou ligeiros.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.