Étienne Schneider quer acabar com os rumores sobre saída do governo

Susy MARTINS

A retirada do vice-primeiro-ministro e ministro da Saúde e Economia do governo tem gerado especulação, nos últimos dias. Sobretudo depois de o ‘site’ de informação Reporter ter divulgado esta semana a alegada data de saída: 3 de fevereiro de 2020.

Sem divulgar datas, o próprio ministro já tinha revelado que não iria cumprir o mandato completo de cinco anos.

Para pôr fim aos rumores, Étienne Schneider convocou hoje uma conferência de imprensa, a realizar na próxima segunda-feira, às 11:00, para esclarecer a situação. Até porque já há boatos quanto ao futuro profissional de Schneider.

Ainda de acordo com o jornal ‘online’ Reporter, o ministro poderá integrar o conselho de administração da siderúrgica ArcelorMittal. A notícia tem gerado contestação por parte da oposição parlamentar. O deputado do ADR, Gast Gybérien, por exemplo, lembrou que já o antigo ministro socialista da Economia, Jeannot Krecké, deixou o governo em 2012 para ocupar um cargo no conselho de administração da ArcelorMittal. Gybérien chegou mesmo a insinuar que está em causa um caso de aproveitamento político, com ministros socialistas a aproveitarem-se da sua posição no governo para depois ocuparem um posto importante no setor privado.

