Étienne Schneider poderá sair do Governo em fevereiro de 2020

O vice-primeiro-ministro, que também acumula as pastas da Economia e da Saúde, já terá, segundo o Reporter, uma data concreta em mente: 3 de fevereiro.

Étienne Schneider (LSAP) poderá estar de saída do Governo em fevereiro de 2020. A confirmar-se a notícia avançada pelo site de informação Reporter, será uma partida de peso para o Executivo liderado por Xavier Bettel (DP). É que em causa está o posto de vice-primeiro-ministro, que também acumula as pastas da Economia e da Saúde. Será também a segunda vez, em menos de seis meses, que o primeiro-ministro será obrigado a substituir um vice-primeiro-ministro, depois de Félix Braz ter abandonado as suas funções governativas por motivos de saúde.

A ideia de uma saída antecipada de Schneider não é nova, mas de acordo com o Reporter, o governante prepara-a há meses e até já terá uma data concreta para a saída de cena: 3 de fevereiro, oito anos e um dia depois de ter iniciado funções a 2 de fevereiro de 2012. No entanto, o ministro estará ainda a refletir sobre a viabilidade desta data, uma vez que está dependente da concretização de alguns dossiês nos dois ministérios (Economia e Saúde).

Depois dos rumores sobre a sua partida, começam agora os boatos sobre o futuro de Étienne Schneider. O setor privado deverá ser o destino. Segundo a mesma fonte, em vista poderá estar um mandato num conselho de administração da siderúrgica ArcelorMittal, onde dois lugares ficarão vagos na primavera de 2020.

A dança das cadeiras está então prestes a começar na ArcelorMittal e no Governo. Para substituir os lugares deixados vagos por Schneider no Governo, têm circulado, segundo o Paperjam, os nomes do atual líder do LSAP, Franz Fayot, e do ministro do Trabalho, Dan Kersch.