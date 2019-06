Em menos de uma semana o ministro da Economia, Etienne Schneider, volta a participar num evento internacional ligado ao setor espacial, desta vez nos Açores.

Etienne Schneider participa em cimeira sobre o espaço nos Açores

Henrique DE BURGO

O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Etienne Schneider, é um dos participantes da cimeira sobre o espaço que tem lugar esta sexta-feira e no sábado nos Açores.

A ilha açoriana de Santa Maria, onde será construída a anunciada base espacial para lançamento de microssatélites, será palco da segunda edição da cimeira sobre espaço "New Space Atlantic Summit".

Trata-se de uma iniciativa organizada pela recém-criada agência espacial portuguesa Portugal Space, em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Centro de Investigação Internacional para o Atlântico e a Agência Espacial Europeia.

Esta será a segunda presença do Luxemburgo nos Açores, depois da cimeira de 2017, sendo a base espacial de Santa Maria considerada pelo Governo luxemburguês como uma parceira estratégica para a recém-criada agência espacial luxemburguesa.

Em menos de uma semana, esta é a segunda presença de Etienne Schneider em eventos ligados ao setor aeroespacial. O ministro da Economia esteve na terça-feira no salão internacional de aeronáutica e do espaço de Paris, onde assinou uma declaração conjunta entre o Governo e a empresa francesa Thales para a implantação de um centro de competência digital no Grão-Ducado até final do ano.

O desenvolvimento da indústria aeroespacial tem sido uma das apostas do atual governo. O Luxemburgo tornou-se no primeiro país europeu a criar um enquadramento jurídico que permite a exploração comercial dos recursos naturais do espaço, lançou a Agência Espacial Luxemburguesa e, entre outras iniciativas, para o ano a sua universidade vai passar a ter um mestrado consagrado à engenharia aeroespacial.