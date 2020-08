O antigo ministro da Economia do Luxemburgo acumula mais um cargo consultivo, desta vez num projeto criado pelo próprio, a exploração de minérios no espaço.

Étienne Schneider no conselho consultivo do governo para os recursos espaciais

O antigo ministro da Economia e Saúde do Luxemburgo foi nomeado para o conselho consultivo governamental para os recursos do espaço, um projeto iniciado pelo próprio. Segundo a publicação no jornal oficial do governo, o conselho consultivo do projeto de exploração de recursos minerais no espaço integra também outro antigo ministro: Jean-Louis Schiltz.

Segundo o comunicado enviado às redações, Étienne Schneider vai trabalhar a título pro bono, sem qualquer remuneração. O novo conselho consultivo é gerido pela Agência Espacial Luxemburguesa e é composto por especialistas de renome internacionais na área espacial, incluindo antigos e atuais diretores das agências espaciais europeia, japonesa, chinesa e NASA.

Recentemente, o ex-ministro do Grão-Ducado integrou também o conselho de administração de uma empresa belga de construção civil, o grupo Besix. Antes, também tinha sido nomeado um dos novos diretores da ArcelorMittal em junho deste ano e em julho passado ingressou também no conselho de administração do conglomerado russo Sistema.

A nova lista do conselho consultivo inclui:

Jean-Jacques Dordain, antigo diretor da Agência Espacial Europeia.

Junichiro Kawaguchi, membro permanente da agência japonesa aeroespacial.

Seung Jo Kim, antigo presidente do Instituto Coreano de Investigação Aeroespacial (KARI, na sigla inglesa).

Jean-Louis Schiltz, professor convidado da Universidade do Luxemburgo e antigo ministro das Comunicações.

Georges Schmit, antigo diretor executivo do Gabinete de Comércio e Investimento luxemburguês em São Francisco.

Pete S. Worden, antigo diretor do Centro de Investigação Ames da NASA

Ji Wu, diretor-geral da agência espacial chinesa (NSSC, sigla inglesa).





