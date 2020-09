A decisão foi anunciada pelo próprio antigo vice-primeiro-ministro em declarações à rádio 100,7. Schneider disse à rádio pública querer focar-se no desenvolvimento da empresa de consultadoria fundada por si.

Étienne Schneider não é candidato à direção da Agência Europeia Espacial

Étienne Schneider não é candidato à direção da Agência Europeia Espacial. O prazo para a apresentação de candidaturas à liderança da agência europeia terminou na segunda-feira. O antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia e Saúde faz também parte do órgão consultivo do Governo para os recursos espaciais.



Em junho passado, o antigo ministro socialista foi eleito para um dos cargos de direção da ArcelorMittal. No mês seguinte, ingressou no conselho de administração do conglomerado russo Sistema e entrou para o conselho de administração de uma empresa belga do setor da construção civil, a Besix.



Após oito anos no Executivo, Schneider deixou a cena política nacional em fevereiro deste ano, depois de ter feito parte da coligação CSV-LSAP, liderada por Jean-Claude Juncker, e do primeiro Governo tripartido do país – formado por socialistas, ecologistas e liberais – do atual primeiro-ministro Xavier Bettel.



