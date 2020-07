Étienne Schneider fará parte do conselho de administração do conglomerado russo. Scheneider integrou o conselho de administração da ArcelorMittal, no mês passado.

Étienne Schneider integra conselho de administração da Sistema

O ex-ministro da Defesa fará parte do conselho de administração do Sistema , juntamente com o ex-ministro da Economia, Jeannot Krecké.

Ainda a lidar com o caso do satélite militar Luxeosys, o ex-ministro da Defesa Etienne Schneider ingressou o conselho de administração da Sistema, de acordo com informações divulgadas da Paperjam.



Étienne Schneider é um dos novos diretores da ArcelorMittal O antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, é um dos novos diretores da ArcelorMittal. O ex-ministro do partido socialista (LSAP) foi eleito este fim de semana para o cargo.

Cinco meses após a saída do governo e três semanas depois de integrar o Conselho de Administração da ArcelorMittal, o ex-ministro socialista vai ocupar novo assento no Conselho de Administração da Sistema, uma holding propriedade do oligarca russo Vladimir Yevtushenkov, com sede em Moscovo.



Schneider se junta a outro luxemburguês: Jeannot Krecké, ex-ministro da Economia (2004-2012), é membro da Sistema há oito anos.

