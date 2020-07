Não há duas sem três. O antigo vice-primeiro-ministro e ex-ministro da Economia, Étienne Schneider, integra o conselho de administração de uma terceira empresa do setor privado.

Étienne Schneider entra na construção civil através de grupo belga

Manuela PEREIRA Não há duas sem três. O antigo vice-primeiro-ministro e ex-ministro da Economia, Étienne Schneider, integra o conselho de administração de uma terceira empresa do setor privado.

Depois da ArcelorMittal (líder mundial do aço) e da Sistema (conglomerado russo), Étienne Schneider entra no conselho de administração do grupo Besix. Um grupo belga, com sede em Bruxelas, ativo no setor da construção civil há 111 anos. O Besix Group tem atividade em cerca de 25 países, dos quais o Luxemburgo, através de empresas como a Lux TP ou a Wust Luxembourg, de acordo com a revista Paperjam.

Étienne Schneider integra conselho de administração da Sistema Étienne Schneider fará parte do conselho de administração do conglomerado russo. Scheneider integrou o conselho de administração da ArcelorMittal, no mês passado.

Étienne Schneider que tinha também a pasta da Saúde, demitiu-se do governo em fevereiro último, tendo sido substituído no cargo por Paulette Lenert, que devido à sua gestão da crise pandémica da covid-19 – que eclodiu no Luxemburgo a 29 de fevereiro – se tornou na primeira mulher a liderar a classificação dos políticos mais populares do Luxemburgo, segundo a sondagem Politmonitor divulgada este mês.



O antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia foi nomeado um dos novos diretores da ArcelorMittal em junho deste ano e este mês ingressou também no conselho de administração do conglomerado russo Sistema (ver caixa acima).

