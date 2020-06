O antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, é um dos novos diretores da ArcelorMittal. O ex-ministro do partido socialista (LSAP) foi eleito este fim de semana para o cargo.

Diana ALVES O antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, é um dos novos diretores da ArcelorMittal. O ex-ministro do partido socialista (LSAP) foi eleito este fim de semana para o cargo.

Numa nota divulgada no seu site oficial, o gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, adianta que a votação decorreu por videoconferência, durante a assembleia-geral da ArcelorMittal, na qual participaram 68% dos acionistas com direito de voto.

Na mesma nota pode ler-se que “todas as resoluções foram aprovadas pela grande maioria”. Uma delas diz então respeito à eleição dos diretores da siderúrgica. Étienne Schneider e Aditya Mittal foram eleitos para um mandato de três anos cada. A votação ditou ainda a reeleição de Lakshmi Mittal, Bruno Lafont e Michhel Wurth.

Após oito anos no Executivo, Schneider deixou a cena política nacional em fevereiro deste ano, depois de ter feito parte da coligação CSV-LSAP, liderada por Jean-Claude Juncker, e do primeiro Governo tripartido do país – formado por socialistas, ecologistas e liberais – do atual primeiro-ministro Xavier Bettel.



