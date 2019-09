Étienne Schneider e Jean Asselborn em visita de trabalho ao Médio Oriente

É comemorado esta terça feira o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A efeméride foi criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo de prevenir o ato do suicídio, através da adoção de estratégias pelos respetivos governos.