Étienne Schneider deixa hoje o Governo

Diana ALVES Franz Fayot, Paulette Lenert e Dan Kersch substituem hoje Étienne Schneider no Governo. Após oito anos no Executivo, Schneider abandona hoje a carreira política.

Franz Fayot, até aqui deputado e presidente dos socialistas, foi o nome escolhido para assumir a pasta da Economia, naquela que será a sua estreia no Governo.



Além da Economia, Fayot fica também responsável pelo pelouro da Cooperação e Ação Humanitária, até aqui nas mãos de Paulette Lenert. Isto porque, Lenert, por seu turno, herda de Schneider um dos grandes ministérios: o da Saúde, pasta que acumulará com as funções de ministra da Proteção dos Consumidores.

Já Dan Kersch, atual ministro do Trabalho e do Desporto, sobe a número dois da coligação governamental, passando a ser também vice-primeiro-ministro.

Com estas mexidas Fayot deixa a presidência do LSAP, já que a função de presidente do partido é incompatível com a função de membro do Governo. O nome do futuro líder do LSAP será anunciado no próximo congresso nacional do partido.

Dan Kersch, Franz Fayout e Paulette Lenert assumem novas pastas. Foto: Arquivo LW

Aos 49 anos de idade, Étienne Schneider sai assim da cena política nacional, com a imprensa a adiantar que o seu futuro profissional poderá passar pela ArcelorMittal ou pela Agência Espacial Europeia. Informações que ainda não foram confirmadas. Para já, fica um currículo marcado por vários cargos políticos dentro do partido e do Governo.

Étienne Schneider tornou-se membro do LSAP em1991, tendo sido conselheiro municipal em Kayl entre 1995 e 2005. Nas autárquicas de 2005 foi eleito primeiro vereador, cargo que desempenhou até 2010. Ainda no seio do partido, foi secretário-geral do grupo parlamentar dos socialistas entre 1997 e 2004.

O socialista entrou para o Governo em fevereiro de 2012, enquanto ministro da Economia na coligação CSV-LSAP, liderada pelo então primeiro-ministro Jean-Claude Juncker. No seguimento das eleições legislativas antecipadas de 2013, subiu a número dois do Executivo formado por liberais, socialistas e ecologistas, acumulando as pastas da Economia, Segurança Interna e Defesa.



Após as últimas legislativas, em outubro de 2018, manteve o cargo de vice-primeiro-ministro – juntamente com Félix Braz, entretanto substituído por François Bausch. Nesta legislatura liderou também os ministérios da Economia e da Saúde.