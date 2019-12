O governo justificou esta semana os resultados no PISA com “a heterogeneidade de nacionalidades no país e o multilinguismo”.

Estudo PISA: ASTI arrasa sistema escolar do Luxemburgo

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) reagiu aos maus resultados do Luxemburgo no estudo PISA, criticando “as desigualdades do sistema escolar que privilegia os alunos das classes média e alta, em detrimento dos que têm um estatuto socioeconómico mais desfavorecido”.

A ASTI alerta para esta “discrepância alimentada há mais de 40 anos pelos sucessivos governos”.

Esta associação de defesa dos direitos dos imigrantes sublinha que o sistema luxemburguês “não tem em devida conta a heterogeneidade da população escolar e cava logo um fosso entre os mais e os menos desfavorecidos, que se reflete depois na entrada no mercado de trabalho”.

Os testes PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos – põem à prova estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências.

O Luxemburgo ficou abaixo da média da OCDE naquelas matérias e até registou, desta vez, o piores resultados, desde que os testes começaram a ser feitos, em 2000.

O governo justificou esta semana os resultados, com “a heterogeneidade de nacionalidades no país e o multilinguismo”.

A edição de 2018 avaliou cerca de 600 mil alunos de 15 anos de 79 países. O relatório deste ano centrou-se sobretudo na leitura, mas a matemática e ciências também foram avaliados. Participaram 5.230 alunos de 44 escolas escolas luxemburguesas.