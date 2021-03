Num estudo publicado pela Câmara de Comércio e Indústria do Luxemburgo, as vantagens do teletrabalho superam as desvantagens para os inquiridos.

Estudo. Oito em cada dez trabalhadores preferem manter o teletrabalho

Redação Num estudo publicado pela Câmara de Comércio e Indústria do Luxemburgo, as vantagens do teletrabalho superam as desvantagens para os inquiridos.

A pandemia deu um impulso inesperado ao desenvolvimento do teletrabalho. Durante a noite, trabalhar a partir de casa deixou de ser a excepção para ser a norma. E pode muito bem continuar a ser a norma.

De acordo com um estudo da Câmara dos Empregados (CSL) publicado esta terça-feira, 33% dos empregados mantiveram este modo de trabalho após o confinamento, entre junho e setembro de 2020.

Neste novo inquérito, dos 2.364 inquiridos, oito em cada dez teletrabalhadores dizem estar satisfeitos com o seu trabalho em casa. Entre os pontos positivos assinalados estavam a autonomia (56,5%), a participação (43,3%) e a possibilidade de dar feedback (55,2%).



Apesar destas vantagens, o teletrabalho também tem o seu lado negativo. As semanas são mais longas para os teletrabalhadores do que para os outros. O tempo de trabalho semanal médio para teletrabalhadores é de 43,5 horas em comparação com 42,9 horas para outros.

Apesar da questão do direito de desligar - que está a ser estudada pelo Conselho Económico e Social - mais de metade dos teletrabalhadores já esperam ser contactáveis, quer ocasionalmente (23%), quer com frequência (37%). Este último grupo relata uma fronteira confusa entre o trabalho e a vida privada, uma carga mental acrescida e uma pressão de tempo.

Apesar destes inconvenientes, o teletrabalho continua a ser a opção mais desejada pelos trabalhadores uma vez terminada a crise sanitária.

