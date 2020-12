Registaram-se mais mortes só em novembro (173) do que entre 13 de março e 31 de outubro, em que morreram 161 pessoas por causa da covid-19.

Estudo. Números de mortes no Luxemburgo duplicou em novembro

Num ano afetado pela pandemia de covid-19, a taxa de mortalidade no Luxemburgo está a aumentar.



Segundo um novo estudo do Statec publicado esta sexta-feira, 3.601 pessoas morreram nos primeiros dez meses deste ano. Este número representa mais 103 pessoas (+ 2,9 por cento) do que no mesmo período em 2019. De lembrar que os números do Statec referem-se apenas aos residentes no Luxemburgo.

O Statec destaca o mês de novembro como o recordista de óbitos. Só neste mês, 173 pessoas morreram devido ao novo coronavírus. Este valor indica que, em apenas um mês, o número total de mortes de covid-19 mais do que duplicou, situando-se em 330 no início de dezembro.

E pior, registaram-se mais mortes só em novembro do que entre 13 de março (primeira morte) e 31 de outubro, em que morreram 161 pessoas por causa da covid-19.

Em média, 11,8 pessoas morreram por dia desde o início do ano. Em 2018 e 2019, a taxa foi de 10,9 e 11 mortes por dia, respetivamente.

O estudo garante, no entanto que o Luxemburgo está longe de uma taxa de mortalidade excessiva, tal como já se verifica noutros países europeus.





