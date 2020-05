O objetivo deste estudo é documentar o aparecimento ou o reaparecimento do vírus no Luxemburgo o mais cedo possível.

Estudo. Novo coronavírus já circulava no Luxemburgo desde fevereiro

Ana B. Carvalho O objetivo deste estudo é documentar o aparecimento ou o reaparecimento do vírus no Luxemburgo o mais cedo possível.

O ministro da Saúde anunciou a 29 de fevereiro o primeiro caso confirmado de covid-19 no Luxemburgo. Porém, um estudo do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST), em colaboração com o LNS (Laboratório Nacional de Saúde) veio confirmar que o novo coronavírus já circulava no Grão-Ducado há mais tempo.

Segundo o estudo Coronastep, orientado por Leslie Ogorzaly e Henry- Michel Cauchie, a partir de amostras de águas residuais recolhidas desde abril de 2019, foi possível detetar vestígios do genoma SARS-CoV-2, o novo coronavírus, a partir de 25 de fevereiro de 2020, antes de serem analisadas as primeiras amostras humanas.

Durante a vaga de contaminação no Luxemburgo, de meados de março até hoje, as curvas de concentração do vírus nas águas residuais apresentaram uma correlação estreita com a curva de casos positivos de covid-19 apresentada na página web do Governo.

O objetivo deste estudo é documentar o aparecimento ou o reaparecimento do vírus no Luxemburgo o mais cedo possível. "O método de monitorização do vírus nas águas residuais revela-se muito sensível, ou seja, é capaz de detectar pequenas quantidades de vírus nas amostras analisadas", especifica o LIST.

O Coronastep complementa o estudo Con-vince, que tem por objetivo testar pessoas assintomáticas para avaliar a propagação da covid-19 no Luxemburgo. O objetivo é também obter um instrumento complementar da monitorização tradicional para observar o mais de perto possível os efeitos do levantamento das restrições de confinamento.

Segundo o instituto, cujo grupo de Microbiologia Ambiental já acompanha os vírus das águas residuais há mais de 10 anos, um dos fatores que tornam este tipo de análise especial é que se trata de um processo muito rápido.

"A técnica utilizada pelo LIST permite identificar o estado geral de contaminação entre uma população de mais de trezentas mil pessoas, ou seja, o número de pessoas ligadas às estações de tratamento de água amostradas, no prazo de um dia", explica a instituição em comunicado.

Ao longo de toda a duração da epidemia, as equipas mobilizadas foram assim capazes de monitorizar as alterações no nível de contaminação, uma vez que é possível determinar se "existem possíveis variantes genéticas da SRA-CoV-2 que circulem na população luxemburguesa", lê-se.

Também nos Estados Unidos da América e na França foram realizados estudos semelhantes que confirmam que os primeiros vestígios de coronavírus apareceram cerca de um mês antes do anúncio do primeiro caso pelas autoridades sanitárias.





