Depois de apresentarem um relatório com pedidos e propostas concretas para salvar o clima, os estudantes anunciaram uma nova manifestação nas ruas da capital, no dia 20 de setembro.

Estudantes querem que o plástico desapareça do Luxemburgo, a começar pelas escolas

Depois das duas manifestações pelo clima, no dia 15 de março e 25 de maio, os representantes da organização "Youth for Climate Luxembourg" estão a preparar uma nova mobilização, que terá lugar no dia 20 de setembro, na cidade do Luxemburgo. O objetivo é o mesmo: continuar a alertar o governo quanto às consequências das alterações climáticas.

Esta quarta-feira, um pequeno grupo de cerca de dez jovens apresentou o relatório final das negociações com o governo, que inclui pedidos e propostas concretas para proteger o clima. "É com satisfação que constatamos que cerca de 500 estudantes participaram dos diálogos nacionais. Agradeço-lhes por terem tido a iniciativa", disse o primeiro-ministro Xavier Bettel, ao receber o documento. "O relatório oferece muitas ideias, algumas muito simples. Esperamos que sejam implementadas", explica Kimon Leners, presidente da Conferência Nacional de Estudantes (CNEL) que participou nos debates.

Um dos pedidos dos jovens é que o plástico desapareça em todo o país, mas especialmente nas escolas. "Preferimos o uso de contentores. Os legumes servidos na cantina podiam vir de uma horta da escola em vez de serem entregues em embalagens de plástico", diz Kimon Leners. O jovem referiu ainda o mau estado em que se encontram alguns edifícios escolares, a maioria deles antigos. "O isolamento de algumas instituições deve ser examinado, a fim de poupar o maior número possível de recursos naturais", explicou.

Para além destas problemáticas, o relatório de cerca de 40 páginas apresentado a Xavier Bettel destaca também a importância do transporte, da triagem de resíduos e da comercialização de produtos regionais. O primeiro-ministro assegurou que os pedidos dos estudantes são tudo menos irrelevantes. "Os jovens não devem ver o governo como um adversário, mas como um parceiro. Partilhamos as mesmas preocupações e ambições no que diz respeito à proteção do clima", afirmou.

O governo quer fazer um balanço da questão climática e ver até que ponto as exigências dos jovens podem ser implementadas antes de abril de 2020. Até lá, deverão ser tomadas outras medidas nacionais para proteger o clima.