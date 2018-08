Estudantes constroem uma piscina no Knuedler para protestar contra estágios não pagos

A União Nacional dos Estudantes do Luxemburgo (UNEL) fez um happening numa das praças mais centrais da cidade do Luxemburgo para protestar contra um projeto lei sobre estágios que tornaria os estudantes escravos da precariedade.

A União Nacional dos Estudantes do Luxemburgo (UNEL) fez um happening numa das praças mais centrais da cidade do Luxemburgo para protestar contra um projeto lei sobre estágios que tornaria os estudantes escravos da precariedade.

O happening, ou literalmente o acontecimento, é um dispositivo artístico inventado no final dos anos 50 na cidade de Nova Iorque para provocar as pessoas e levá-las a pensar que aquilo que aceitam todos os dias como natural, não é normal. Durante os anos 60, esta forma de ação politizou-se pela mão dos Provos na Holanda.



Foi em 62, com Robert Jasper Grootveld, que a aventura das provocações começa a tomar um formato mais ou menos definido. Grootveld, um fumador inveterado, decide começar uma hilariante campanha anti-fumo por Amesterdão, por onde anda vestido de feiticeiro africano, pintando a palavra “câncro” sobre todos os cartazes publicitários de cigarros das ruas. Foi preso algumas vezes, chegando, gratuitamente, às mesmas páginas de jornais que as corporações de tabaco pagam milhões para publicar anúncios. Uma vez solto, usou um casebre velho para realizar rituais antifumo que atraíam cada vez mais pessoas; mais tarde, transferiria os eventos para a praça Spui que, além de exibir uma estátua presenteada pela Hunter Tobacco Company para a cidade, ficava estrategicamente próxima à maioria das redações dos jornais.



O primeiro número da revista Provo explicava o que se pretendia com o dispositivo em tom de pessimismo provocador: "Não podemos convencer as massas, e talvez sequer nos interesse fazer isso. O que podemos esperar deste bando de gente apática, indolente, a fazer de tolas baratas? É mais fácil o sol surgir no oeste do que eclodir uma revolução nos Países Baixos (…) O homem médio é um comedor de repolhos, improdutivo, não-criativo, emotivo. Alguém que se diverte fazendo fila nos guichês”, dizia a primeira de uma incendiária série de edições de revistas “Provo”. E ainda: “Provos tem consciência de que no final será derrotado, mas não pode deixar escapar a ocasião de cumprir ao menos uma quinquagésima e sincera tentativa de provocar a sociedade”.



São 14.30, na Place Guillaume II, meia dúzia de estudantes afadigam-se, sob a canícula do sol, a construir um pequeno cenário, um tanque impermeabilizado por uma lona azul, e um painel em que será desenhado, em forma de letra de circo, a frase "Stagen Kiermes", uma expressão que alude a uma espécie de feira dos estágios. A parte mais complicada da construção é um mecanismo que faz cair o estagiário, sentado na prancha do tanque, à água, cada vez que alguém atinge o alvo, com umas bolas vermelhas que dizem: "experiência profissional".



Paulatinamente, vão aparecendo jornalistas. A porta-voz da ação, Kelly Kosel, explica-nos a razão da construção desta máquina de afogar estagiários, " a ação é uma forma de denunciar a situação daqueles que fazem estágios obrigatórios, que segundo a nova legislação proposta, como algo de não remunerado, o que provoca uma situação de desigualdade em relação a outros estágios, que são pagos". Segundo a representante estudantil, os pressupostos da legislação consideram que o estudante, que frequenta estes estágios obrigatórios, já recebe um bolsa, ignorando que na esmagadora maioria das situações estes estágios acontecem, "para além da vigência da bolsa, o que faz com que essas pessoas não recebam nada durante esse período de tempo e, para além disso, estejam impossibilitadas de realizar outros trabalhos para sobreviverem". A representante da UNEL (União Nacional dos Estudantes do Luxemburgo) diz que a legislação apenas se preocupou em "dar mão de obra gratuita aos patrões, esquecendo-se que o trabalho dos estagiários cria riqueza".



Kelly Kosel explica que a razão desta ação é conseguir chegar a comunicação social para alertar os estudantes e a opinião pública da situação e pressionar os partidos políticos para colocarem nos seus compromissos eleitorais, para 14 de outubro, soluções para este problema. "Temos obtido algumas reações positivas, mas muitos não se querem comprometer porque o governo pode mudar", daí a necessidade de colocar a questão na ordem do dia.



Na rua, o pobre estagiário continuava a mergulhar na piscina, cada vez que os passantes, convidados a dar "experiência profissional" ao jovem sentado na prancha, acertavam no alvo com as bolas vermelhas com a inscrição de "experiência profissional".