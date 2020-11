Garantia é dada pelo Ministério dos Negócios, que está a acompanhar a evolução do estado do jovem luxemburguês, de origem portuguesa.

Estudante luxemburguês ferido no ataque de Viena está "a recuperar"

O estudante luso-luxemburguês, que foi baleado no ataque terrorista em Viena, na segunda-feira, 2 de novembro, está a recuperar bem, revelou, esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

"O pior já passou, ele está a recuperar", disse o ministro ao Luxemburger Wort.



O ataque no centro de Viena provocou cinco mortos (entre os quais o atacante) e 22 feridos, entre os quais o luxemburguês de origem portuguesa, que foi atingido no ombro esquerdo, segundo refere aquela jornal.

Jean Asselborn tem acompanhado a situação através da namorada da vítima, uma luxemburguesa que também estuda em Viena dos médicos do hospital onde o jovem se encontra internado.

Também o homólogo austríaco, o ministro Alexander Schallenberg, tem estado em contacto, tendo assegurado que "fariam de tudo para garantir que o jovem fosse bem tratado", referiu ao mesmo jornal.

Além das autoridades luxemburguesas, também as portuguesas estão a seguir o caso do estudante luso-luxemburguês.

Segundo a agência Lusa, Portugal está a acompanhar a evolução do estado de saúde do luso-luxemburguês através da Embaixada de Portugal em Viena, capital austríaca, e do Gabinete de Emergência Consular, em articulação com as autoridades do Grão-Ducado, que têm também feito a ponte com a família do jovem.

Tal como o ministro Jean Asselborn, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou uma mensagem de repúdio pelo ataque e de solidariedade com as vítimas e respetivos familiares.

O atentado começou, pouco depois das 20h de segunda-feira, quando um homem começou a disparar sobre as pessoas numa rua central perto da sinagoga principal de Viena. O atacante, que não seria o único, deslocou-se depois pelo centro da capital austríaca, disparando sobre quem ocupava as esplanadas e matando quatro pessoas.

Acabou abatido a tiro, pela polícia, que refere que o homicida, de 20 anos, era simpatizante do Estado Islâmico.

O ataque de Viena acontece cerca de uma semana depois de três pessoas terem sido esfaqueadas em Nice, França. Antes disso, também neste país, um professor foi decapitado por um terrorista islâmico.





